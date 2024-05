Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag kaum bewegt

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 100,40 EUR.

Mit einem Wert von 100,40 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 100,85 EUR. Bei 100,40 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 100,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.951 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,90 EUR) erklomm das Papier am 25.03.2024. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 12,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 12,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 114,27 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,24 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

