Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 94,40 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 94,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 93,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.860 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,05 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 13.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 4,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 112,73 EUR.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 31.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

