Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 93,24 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 93,24 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,82 EUR. Zuletzt wechselten 11.048 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 115,05 EUR. 23,39 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 90,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,18 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,86 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,04 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

