Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 83,18 EUR zu.
Um 11:47 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 83,18 EUR zu. Bei 83,98 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 83,16 EUR. Bisher wurden heute 44.242 Symrise-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,46 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,88 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 104,00 EUR angegeben.
Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,71 EUR je Symrise-Aktie.
Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
