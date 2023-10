Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 89,32 EUR ab.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 89,32 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 88,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.800 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 112,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 26,01 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,74 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 1,77 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 107,33 EUR.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.090,60 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.090,60 EUR eingefahren.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

