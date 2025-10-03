Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Mit einem Wert von 74,80 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 74,80 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 74,92 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 74,66 EUR. Bei 74,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.056 Symrise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,50 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 63,77 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 3,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

