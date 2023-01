Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 103,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 104,80 EUR. Mit einem Wert von 103,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 47.125 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 131,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 20,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (91,94 EUR). Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 12,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 118,50 EUR an.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 975,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.03.2023 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 13.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,24 EUR je Aktie.

