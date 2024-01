Symrise Aktie News: Symrise am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 98,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 11:49 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 98,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.617 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 110,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2023). Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 12,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 10,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,17 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,66 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

