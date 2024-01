Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Symrise im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 97,56 EUR.

Das Papier von Symrise befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 97,56 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 96,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,80 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 73.170 Aktien.

Am 05.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 107,17 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.090,60 EUR umgesetzt worden.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aufwärtsbewertung: UBS AG setzt Symrise-Aktie auf Buy

Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker