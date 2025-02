Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 98,10 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 98,10 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 98,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.445 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 27,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,38 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,24 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 118,70 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

