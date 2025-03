Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 97,06 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 97,06 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,68 EUR ab. Bei 97,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 79.146 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 22,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2025 bei 94,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,53 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,45 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,89 EUR je Symrise-Aktie.

