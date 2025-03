Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag mit Verlusten

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 97,06 EUR.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 97,06 EUR nach. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,68 EUR nach. Bei 97,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.388 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. 28,79 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (94,60 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 2,53 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,45 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,89 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

