Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 98,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 97,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,76 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.910 Stück gehandelt.

Am 09.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,65 EUR. Gewinne von 14,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 7,69 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 112,00 EUR angegeben.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 975,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 975,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 3,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

