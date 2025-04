Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Mittag stärker

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 98,54 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 98,54 EUR zu. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,82 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,74 EUR. Bisher wurden heute 206.927 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 88,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,13 EUR an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

