Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Symrise 108,15 EUR

-1,37% Charts

News

Analysen

Die Symrise-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 108,35 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,95 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.782 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 115,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 5,82 Prozent zulegen. Am 08.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 18,39 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

So stuften die Analysten die Symrise-Aktie im vergangenen Monat ein

Symrise-Aktie klettert: Symrise wächst im ersten Quartal organisch zweistellig - Prognose für 2023 bestätigt

Wochenauftakt an der Börse Frankfurt: DAX letztlich kaum bewegt - 16.000er-Marke bleibt in Sichtweite

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise