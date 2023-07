Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 94,60 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 94,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 94,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.090 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,05 EUR) erklomm das Papier am 04.08.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 111,09 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,86 Prozent auf 1.090,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 975,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,07 EUR je Aktie belaufen.

