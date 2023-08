Symrise Aktie News: Symrise verliert am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 92,34 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 92,34 EUR abwärts. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 91,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.461 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,54 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 90,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2023). Mit einem Kursverlust von 2,45 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 108,73 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

