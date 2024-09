Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag billiger

Kurs der Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 120,35 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 120,35 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 119,85 EUR. Bei 119,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.181 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,85 EUR) erklomm das Papier am 03.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 0,42 Prozent wieder erreichen. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 27,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,89 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

