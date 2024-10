Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 119,05 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 119,05 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 118,95 EUR ein. Mit einem Wert von 120,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69.703 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 4,76 Prozent niedriger. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 36,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 120,11 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,30 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

