Symrise Aktie News: Symrise am Mittag billiger

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 94,80 EUR.

Die Symrise-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 94,80 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,30 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,80 EUR. Bisher wurden heute 34.934 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 16,40 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 8,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

