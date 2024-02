Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag im Aufwind

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 96,02 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 96,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 96,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,80 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.604 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 110,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 12,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 9,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 106,91 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

