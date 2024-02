Symrise Aktie News: Symrise wird am Montagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 94,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 94,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 94,76 EUR. Bei 94,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.530 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 110,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,40 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,91 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

