Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 95,40 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 95,40 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 95,34 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,00 EUR. Bisher wurden heute 125.080 Symrise-Aktien gehandelt.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 31,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 91,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 3,73 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Symrise.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

