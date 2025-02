Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Vormittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 97,04 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 97,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 96,88 EUR. Bei 97,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.227 Stück gehandelt.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 28,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,36 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start in Rot

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Januar 2025: So schätzen Experten die Symrise-Aktie ein