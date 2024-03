Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 96,56 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 96,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 97,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.946 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,35 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2023. Gewinne von 14,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,51 Prozent.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 107,50 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Symrise wird am 06.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,60 EUR je Aktie.

