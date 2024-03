Aktienkurs im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag nordwärts

05.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 96,36 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 96,36 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 97,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 137.233 Symrise-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 110,35 EUR erreichte der Titel am 06.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 14,52 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,50 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.090,60 EUR gelegen. Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025. Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Symrise-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Symrise-Aktie DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start im Aufwind

Bildquellen: Symrise