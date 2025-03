Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Mittag Verluste

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 96,80 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 96,80 EUR abwärts. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 96,40 EUR. Bei 97,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 67.811 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 29,13 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 117,45 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

