Symrise Aktie News: Symrise legt am Mittag zu

Die Symrise-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 112,30 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 113,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,50 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100.241 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 132,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 18,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 94,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,76 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 120,39 EUR.

Symrise gewährte am 02.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 818,00 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 942,60 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 15.03.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

