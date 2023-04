Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Symrise 98,50 EUR

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 98,36 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,98 EUR aus. Bei 98,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 93.340 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2022 auf bis zu 115,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,95 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2023 bei 91,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 112,00 EUR angegeben.

Symrise gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 975,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 975,00 EUR eingefahren.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Symrise dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,19 EUR je Symrise-Aktie.

