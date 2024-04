Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kursabschlägen

Symrise im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 107,65 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 107,65 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 107,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 107,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 127.777 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 112,90 EUR markierte der Titel am 25.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,05 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,27 EUR an.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,22 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Börse Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

DAX aktuell: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge