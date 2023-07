Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 93,64 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 93,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 93,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.250 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 115,05 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 18,61 Prozent niedriger. Am 13.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,08 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 3,80 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

