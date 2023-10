Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:47 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 91,40 EUR. Bei 91,50 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.642 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 112,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 23,14 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2023 bei 87,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 4,00 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,33 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,84 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

