Notierung im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise macht am Nachmittag Boden gut

05.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 91,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 92,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 99.071 Symrise-Aktien umgesetzt. Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 112,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 18,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2023 bei 87,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,42 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 107,36 EUR. Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden. Die Symrise-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 EUR je Symrise-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

