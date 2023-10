Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 91,38 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 91,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 91,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.161 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,17 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,74 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 4,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,33 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX