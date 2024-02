Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 96,54 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 96,54 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 96,52 EUR. Bei 96,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.327 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 110,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 9,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 106,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,60 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

