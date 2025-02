Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 96,60 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 96,60 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 96,84 EUR. Bei 95,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 123.184 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Gewinne von 29,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 91,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,70 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu

Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start in Rot