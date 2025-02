Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 95,76 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 95,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 95,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,90 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 9.802 Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,53 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,84 EUR am 29.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,70 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,88 EUR fest.

