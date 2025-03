Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag kaum verändert

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 94,60 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 94,60 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 94,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 94,50 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.434 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2025 bei 94,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 0,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,45 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

