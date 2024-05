Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 100,75 EUR.

Bei der Symrise-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 100,75 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 100,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 100,55 EUR. Bei 100,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.419 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 25.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,06 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 13,27 Prozent sinken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,24 EUR je Symrise-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,27 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 01.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,24 EUR je Aktie.

