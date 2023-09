Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 94,02 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 94,02 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 93,30 EUR. Bei 95,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 40.392 Stück.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 112,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 16,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 6,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,91 EUR aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.090,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Symrise einen Umsatz von 975,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

