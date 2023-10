Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 89,08 EUR ab.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 89,08 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 88,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210.709 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 112,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 26,35 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 87,74 EUR fiel das Papier am 28.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 1,50 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,36 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,84 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

