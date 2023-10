Symrise Aktie News: Symrise zieht am Freitagvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 91,44 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 91,44 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 91,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 91,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 954 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 112,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,09 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2023 auf bis zu 87,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,05 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.090,60 EUR gegenüber 1.090,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

