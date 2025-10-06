Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag im Plus

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 75,50 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 75,50 EUR nach oben. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.190 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 122,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 30.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 4,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Symrise-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 95,44 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

