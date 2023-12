Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 105,55 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 105,55 EUR zu. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 105,75 EUR. Mit einem Wert von 105,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.421 Symrise-Aktien.

Am 05.05.2023 markierte das Papier bei 110,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 17,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,92 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,82 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

