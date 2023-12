Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag behauptet

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 104,95 EUR.

Bei der Symrise-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 104,95 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,45 EUR an. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,95 EUR nach. Bei 105,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.891 Symrise-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2023 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 4,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,74 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 106,92 EUR aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,82 EUR je Symrise-Aktie.

