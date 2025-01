Symrise Aktie News: Symrise büßt am Dienstagvormittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 98,62 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 98,62 EUR ab. Die Symrise-Aktie sank bis auf 98,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 98,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.606 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,75 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.02.2024 auf bis zu 91,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 119,05 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,32 EUR fest.

