Symrise Aktie News: Symrise zieht am Mittag an

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 97,46 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 97,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 97,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 97,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 51.161 Stück.

Am 05.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 11,68 Prozent niedriger. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,34 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 106,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 05.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

