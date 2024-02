Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 97,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 97,24 EUR zu. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,90 EUR an. Bei 97,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 77.077 Stück.

Am 05.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 11,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

DAX-Handel aktuell: DAX schließt im Minus

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX