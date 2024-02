Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 97,80 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 97,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 97,86 EUR. Bei 97,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.659 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Abschläge von 10,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,91 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

