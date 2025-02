Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 97,10 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 97,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 97,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 37.606 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,70 EUR an.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,88 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

